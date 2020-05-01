Врач подсказала несколько приемов, чтобы перестать постоянно есть

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина объяснила, как перестать переедать во время самоизоляции и избавиться от набранных килограммов.

Эксперт признала, что человеку, который постоянно находится дома, сложно ограничивать себя в еде. Чтобы отказаться от постоянных визитов на кухню, следует завести дневник питания. «Когда вы записываете то, что вы съели, оценка дается более критично... Где-то был кусок сыра, где-то полпеченья, где-то доели что-то за ребенком, и много всего накопилось», - сказала Зародина.

Также полезным будет заранее спланировать меню на несколько дней вперед. А чтобы не думать о пище в перерывах между трапезами, нужно придумать себе интересное занятие, передаёт Радио Sputnik.