Названо количество тяжелых пациентов с коронавирусом в России

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6 мая 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Государственной думы назвал количество тяжелых пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа.

«Тяжелых пациентов на учете сегодня состоит около четырех тысяч пациентов. Это в общей сложности, это не только те, которые требуют вентиляционной поддержки и протезирования функций дыхания», - пояснил он.

Ранее главный инфекционист Минздрава РФ прокомментировала суточный прирост зараженных новой коронавирусной инфекцией в стране. Общее число заболевших составило 165 929 человек, из них 21 327 – выздоровели, 1537 – умерли.

Кроме того, РФ занимает пятое место по числу инфицированных в мире.