В Минздраве оценили суточный прирост новых зараженных COVID-19

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6 мая 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Главный инфекционист Минздрава РФ доктор медицинских наук Елена Малинникова прокомментировала суточный прирост зараженных новой коронавирусной инфекцией в стране. По ее словам, уровень пациентов с пневмонией и острыми респираторными заболеваниями стабилен.

«Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% – средней тяжести и 11% тяжелых», - цитирует ее слова пресс-служба Минздрава.

Малинникова отметила, что общий прирост не сказался на среднем числе пациентов с тяжелыми симптомами. Она добавила, что по всей стране возросло число проводимых тестов.

«Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране … будет терять свою токсичность - заразность его упадет», - пояснила она.