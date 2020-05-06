В России число зараженных коронавирусом превысило 165,9 тысяч человек

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6 мая 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 10 559 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в среду, 6 мая.

«За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, за сутки зафиксировано 86 умерших пациентов и 1462 - выздоровевших.

Наибольшее число зараженных выявлено в Москве - 5858, Московской области - 829 и Санкт-Петербурге - 312.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 заболевших коронавирусом, из них 21 327 – выздоровели, 1537 – умерли.