Ученые предупредили о двух новых волнах коронавируса

Глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер не исключает риск появления второй и третьей волны заболеваемости коронавирусом нового типа. Только 60-70 процентов переболевшего населения сможет остановить пандемию, считает он.
«Я исхожу из того - и это подтверждают эксперты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции», - высказал он.
Вилер призвал людей соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, он отметил, что система здравоохранения Германии подготовилась к новым вспышкам и увеличена количество тестирований.
Ранее вирусолог оценил возможность появления второй волны заражения коронавирусной инфекцией в России.
Инфекционист предупредил о всплеске зараженных через 1-2 недели в России.