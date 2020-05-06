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Ученые предупредили о двух новых волнах коронавируса

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ученые предупредили о двух новых волнах коронавируса
фото: pixabay.com

Глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер не исключает риск появления второй и третьей волны заболеваемости коронавирусом нового типа. Только 60-70 процентов переболевшего населения сможет остановить пандемию, считает он.

«Я исхожу из того - и это подтверждают эксперты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции», - высказал он.

Вилер призвал людей соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, он отметил, что система здравоохранения Германии подготовилась к новым вспышкам и увеличена количество тестирований.

Ранее вирусолог оценил возможность появления второй волны заражения коронавирусной инфекцией в России.

Инфекционист предупредил о всплеске зараженных через 1-2 недели в России. 

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