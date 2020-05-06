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Инфекционист: ожидается всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Инфекционист: ожидается всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели
фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов заявил, что резкий рост зараженных ожидается в России в ближайшее время. По его словам, причиной станут нарушения режима самоизоляции в майские праздники.

«Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным или экспоненциальным», - пояснил он, отметив, что очередной всплеск заболеваемости можно будет заметить через 1-2 недели.

Коновалов отметил, что никакого плато не предвидится, если рост заболевших не прекратится хотя бы на несколько недель. Кроме того, он считает, что многие переболеют COVID-19 в тяжелой форме, если будут выходить на улицу с мыслей, что все равно заразятся все.

В России зарегистрировано 155 370 случаев, из них 19 865 – выздоровели, 1 451 – умерли. Еще 50 человек скончались за минувшие сутки в Москве.

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