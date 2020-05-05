Оперштаб: в Москве число зараженных COVID-19 превысило 80 тысяч человек, почти 90% - младше 65 лет

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5 мая 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сути в Москве выявлено 5714 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших составило 80 115 человек.

«Среди них: 46,4 процента - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34 процента - от 46 до 65 лет, 7 процентов - от 66 до 79 лет, еще 3,3 процента - старше 80 лет и 9,3 процента – дети», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 10 102 новых случая заболевания COVID-19. При этом всего - 155 370 человек, из них 19 865 – выздоровели, 1 451 – умерли.