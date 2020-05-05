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Ученый с оптимизмом высказался о сроках выхода на плато по COVID-19 в России

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gazeta.ru

Ученый с оптимизмом высказался о сроках выхода на плато по COVID-19 в России
лаборатория, pixabay.com
Руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко с оптимизмом высказался о сроках выхода России на плато по количеству заражений коронавирусом нового типа.
 
Бутенко подчеркнул, что уже три дня в стране нет резкого прироста новых случаев заболевания. По его мнению, данный факт дает надежду на скорый выход на плато. Эксперт, однако, считает, что об окончательной стабилизации ситуации с COVID-19 говорить еще рано.
 
Михаил Бутенко призвал дождаться заметного снижения числа больных – лишь тогда станет понятно, что плато действительно пройдено.
ЕТ
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