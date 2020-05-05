В Ивановской области количество пациентов с коронавирусом увеличилось до 517

В Ивановской области количество случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 517. Соответствующую информацию днем во вторник, 5 мая, предоставили сотрудники областного правительства.
За минувшие сутки на территории Ивановской области выявили 32 случая заражения. Скончались шесть пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", у них были тяжелые сопутствующие заболевания.
К настоящему моменту в регионе выздоровели 92 человека, у которых ранее зафиксировали COVID-19
. К выписке сейчас готовятся еще семь пациентов.