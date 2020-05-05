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В Ивановской области количество пациентов с коронавирусом увеличилось до 517

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ивановской области количество пациентов с коронавирусом увеличилось до 517
лаборатория, pixabay.com
В Ивановской области количество случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 517. Соответствующую информацию днем во вторник, 5 мая, предоставили сотрудники областного правительства.
 
За минувшие сутки на территории Ивановской области выявили 32 случая заражения. Скончались шесть пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", у них были тяжелые сопутствующие заболевания.
 
К настоящему моменту в регионе выздоровели 92 человека, у которых ранее зафиксировали COVID-19. К выписке сейчас готовятся еще семь пациентов.
ЕТ
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