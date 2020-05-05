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Шестой пациент с COVID-19 скончался в Самарской области

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Шестой пациент с COVID-19 скончался в Самарской области
COVID-19, pixabay.com
В Самарской области скончался шестой случай смерти от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию во вторник, 5 мая, предоставил областной оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
 
Речь идет о 34-летнем мужчине, у которого были сопутствующие заболевания эндокринной системы.
 
Известно, что за прошедшие сутки в Самарской области выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19.
 
12 граждан заразились от ранее заболевших, кроме того, диагноз подтвердился у пяти человек, которые поступили в медучреждения с ОРВИ или пневмонией.
ЕТ
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