Шестой пациент с COVID-19 скончался в Самарской области

В Самарской области скончался шестой случай смерти от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию во вторник, 5 мая, предоставил областной оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Речь идет о 34-летнем мужчине, у которого были сопутствующие заболевания эндокринной системы.

Известно, что за прошедшие сутки в Самарской области выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19.

12 граждан заразились от ранее заболевших, кроме того, диагноз подтвердился у пяти человек, которые поступили в медучреждения с ОРВИ или пневмонией.