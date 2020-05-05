Вирусолог прокомментировал риск появления повторной волны COVID-19

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5 мая 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии Александр Бутенко оценил возможность появления второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Не вижу особых оснований для второй волны. Например, вспышки аналогичных коронавирусных пандемий были в 2002 году в Китае (SARS) и в 2014 году в Саудовской Аравии (MERS), все закончилось примерно через 5-6 месяцев, никакой второй волны не было», - высказал он радио Sputnik.

По его словам, в эпицентре распространения коронавируса – Ухане – было заражено 82 тысячи человек, но после апреля второй волны не было и резкого роста заболеваемости тоже:«Там создается значительная часть иммунной прослойки населения, меры предосторожности они соблюдают до сих пор».

«Все может продлиться дольше … Если тенденция к снижению заболеваемости будет выраженная, то это позволит постепенно отменять меры жесткого контроля», - заключил он.

Ранее сообщалось, что ученые смогли синтезировать антитело против коронавируса.