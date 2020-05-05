Ученые синтезировали антитело против нового коронавируса

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5 мая 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nature Communications

фото: pixabay.com

Группа голландских и немецких ученых из Утрехтского университета синтезировала экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить возбудитель новой коронавирусной инфекции.

В исследовании говорится, что 47D11 нацелено на белковые шипы вируса и не позволяет ему проникать в клетки человеческого организма. Кроме того, разработанное антитело способно победить не только SARS-CoV-2, но и SARS-CoV. Авторы пояснили, что оно похоже на белки, которые вырабатываются иммунными клетками человека.

Эксперимент проводили на генетически модифицированных мышах, после ученые подкорректировали антитело до человеческой версии. Сейчас проводится ряд испытаний для дальнейшего внедрения в медицинскую практику.

Ранее учёные нашли «чудо-средство» от коронавируса.