Учёные нашли «чудо-средство» от коронавируса

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29 апреля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

фото: pixabay.com

Группа британских ученых заявила о новом эффективном средстве против коронавируса нового типа. Эксперты провели ряд исследований и пришли к выводу, что противовирусный назальный спрей помогает лечить инфекции, достигающие легкие.

Кроме того, компания Pneumagen из Университета Сент-Эндрюса планирует создать лекарственное средство против COVID-19 в виде назального спрея. Они провели три исследования по профилактике коронавирусных инфекций, в том числе инфекции Sars-CoV-2.

«… классические антивирусные препараты фактически атакуют некоторую часть механизма вируса, в то время как наш препарат фактически препятствует вирусу даже проникать в клетки», - пояснили ученые.

Препарат будет применяться по одной дозе через день.

Ранее Роспотребнадзор подготовил список рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции в период майских праздников.