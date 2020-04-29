Учёные нашли «чудо-средство» от коронавируса

Группа британских ученых заявила о новом эффективном средстве против коронавируса нового типа. Эксперты провели ряд исследований и пришли к выводу, что противовирусный назальный спрей помогает лечить инфекции, достигающие легкие.
Кроме того, компания Pneumagen из Университета Сент-Эндрюса планирует создать лекарственное средство против COVID-19 в виде назального спрея. Они провели три исследования по профилактике коронавирусных инфекций, в том числе инфекции Sars-CoV-2.
«… классические антивирусные препараты фактически атакуют некоторую часть механизма вируса, в то время как наш препарат фактически препятствует вирусу даже проникать в клетки», - пояснили ученые.
Препарат будет применяться по одной дозе через день.
Ранее Роспотребнадзор подготовил список рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции в период майских праздников.