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Россия занимает пятое место в мире по числу больных коронавирусом

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Россия занимает пятое место в мире по числу больных коронавирусом
фото: pixabay.com

Россия заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Информация подтверждается статистическими данными различных ведомств.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на утро 6 мая число заболевших в России достигло 165 929 человек. Кроме того, в Германии подтверждено 164 807 случаев, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха. Из этого следует, что Германия опускается на 6 место, а ее строчку в рейтинге занимает Россия.

При этом на седьмом месте неизменно остается Франция. Там 132 967 случаев заболеваемости COVID-19. Такую информацию предоставили местные власти. Однако ТАСС привел другие данные - с начала вспышки в республике зарегистрирован 170 551 случай.

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