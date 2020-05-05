В Минздраве назвали главный фактор победы над коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 мая 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: Bai Xueqi/Xinhua/globallookpress.com

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов объяснил, что является главной задачей в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Игорь Молчанов считает, что прирост зараженных ожидается в ближайшие дни, поэтому сейчас необходимо решить вопрос с размещением больных в медицинских учреждениях. По его словам, при распределении пациентов нужно учитывать степень тяжести болезни, сообщает радио Sputnik.

«Будем надеяться, что майские праздники не устроят нам сюрприз», - высказал он в эфире YouTube-канала Соловьев Live, отметив, что новое число заболевших зависит от соблюдения режима самоизоляции.

Ранее вирусолог оценил возможность появления второй волны заражения коронавирусной инфекцией в России.

Кроме того, в Санкт-Петербурге задержали двух парней за приготовление шашлыков в центре города.