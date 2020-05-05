Появились подробности о задержанных за шашлыки в центре Петербурга блогерах

В Санкт-Петербурге полиция задержала двоих мужчин, которые пожарили шашлыки в центре города на Сенной площади. В отношении молодых людей возбуждены административные дела.
Отмечается, что в отдел доставили 28 и 27-летних мужчин, зарегистрированных в городе Боровичи Новгородской области. Они обвиняются в хулиганстве и нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии.
Видео компании молодых людей, которые установили мангал в центре Петербурга и начали жарить шашлыки под песню о коронавирусе, появилось в Сети 3 мая. Пользователи раскритиковали поведение юных блогеров.
Напомним, что за нарушение режима самоизоляции в культурной столице предусмотрены штрафы: для граждан – до 4000 руб., для должностных лиц - до 40 000 и для юридических лиц - до 300 000.
Кроме того, блогеры объяснили причину своего поступка.
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