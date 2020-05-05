Появились подробности о задержанных за шашлыки в центре Петербурга блогерах

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5 мая 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге полиция задержала двоих мужчин, которые пожарили шашлыки в центре города на Сенной площади. В отношении молодых людей возбуждены административные дела.

Отмечается, что в отдел доставили 28 и 27-летних мужчин, зарегистрированных в городе Боровичи Новгородской области. Они обвиняются в хулиганстве и нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии.

Видео компании молодых людей, которые установили мангал в центре Петербурга и начали жарить шашлыки под песню о коронавирусе, появилось в Сети 3 мая. Пользователи раскритиковали поведение юных блогеров.

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции в культурной столице предусмотрены штрафы: для граждан – до 4000 руб., для должностных лиц - до 40 000 и для юридических лиц - до 300 000.

Кроме того, блогеры объяснили причину своего поступка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей (@ushakov53)3 Май 2020 в 9:00 PDT