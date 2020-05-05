В Санкт-Петербурге 8-летний мальчик с ножом в руках защищал мать от напавшего отца

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5 мая 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге возбуждены два уголовных дела в отношении местного жителя, который вступил в конфликт со своей супругой, пасынком и малолетним сыном.

В полиции рассказали, что 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать и избивать 40-летнюю супругу, 19-летнего пасынка и 8-летнего сына. На что младший ребенок схватил нож и начал защищать семейство.

«По словам матери, чтобы пресечь жестокие действия, восьмилетний ребенок, который подумал, что его маму убивают, нанёс своему отцу по спине поверхностные раны ножом», - пояснили в пресс-службе МВД.

Возбуждены два уголовных дела по статье «Угроза убийством». Неработающий мужчина задержан, от медицинской помощи он отказался, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Красноярском крае задержали мужчину, который обвиняется в убийстве врача-педиатра местной детской поликлиники у нее в квартире.