В Красноярском крае мужчина убил врача-педиатра и остался переночевать в его квартире

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4 мая 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК, пресс-служба СК РФ

фото: pixabay.com

В Красноярском крае задержали жителя Минусинска, который обвиняется в убийстве своей знакомой - врача-педиатра местной детской поликлиники у нее в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону.

«В ходе совместного времяпрепровождения между женщиной и мужчиной возникла ссора, из-за чего мужчина начал наносить женщине удары руками по телу, в том числе по голове, после чего взял кухонный нож, которым нанёс несколько ударов, оказавшихся смертельными», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел 2 мая. Кроме того, после совершения преступления 33-летний мужчина уснул в квартире 58-летней женщины, а утром вызвал полицию и во всем признался.

Возбуждено дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудников скорой помощи мужчину. Они приехали помочь его пожилой матери.