В Санкт-Петербурге мужчина напал на оказывающих его маме помощь сотрудников «скорой»

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3 мая 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудников скорой помощи мужчину. Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, в квартире на Шпалерной улице.

В следственном комитете рассказали, что 42-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, напал на медиков, которые приехали оказать помощь его 74-летней матери. В ведомстве добавили, что мужчина ударил врача в грудь, после чего он упал.

«В настоящее время подозреваемый задержан … решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"», - пояснили в СК РФ.

Ранее сотрудники ГУ СК РФ сообщили, что суд арестовал мужчину, который нанес ножевые ранения полицейским во время выгула собаки в подмосковных Озерах. Его питомец хотел их укусить.