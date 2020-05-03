В Подмосковье арестовали напавшего на полицейских с ножом во время выгула собаки мужчину

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3 мая 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Сотрудники следственного комитета сообщили, что суд арестовал мужчину, который нанес ножевые ранения полицейским во время выгула собаки в подмосковных Озерах. Инцидент произошёл в пятницу, 1 мая.

«Следователем следственного отдела по Коломне местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении двум мужчинам тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия», - пояснили в ведомстве.

Сейчас в больнице находятся два сотрудника полиции с телесными повреждениями.

Известно, что нетрезвый 41-летний мужчина вступил в конфликт с двумя местными жителями, которые попросили его успокоить свою агрессивную собаку. На что нарушитель ударил их ножом в грудь и живот. Потерпевшими оказались полицейские, но не при исполнении своих должностных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный угнал машину из женского монастыря.