Охранник угнал машину из женского монастыря в Москве

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3 мая 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

Московская полиция разыскивает мужчину, который угнал принадлежавший помощнице настоятельницы Богородице-Рождественского женского монастыря автомобиль за 2,4 миллиона рублей.

«Второго мая в полицию поступило заявление от женщины 1949 года рождения о краже автомашины Nissan Pathfinder», - пояснили в пресс-службе МВД, отметив, что сотрудник ЧОП завладел машиной и скрылся.

Организована проверка, направленная на выявление всех обстоятельств происшествия, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее на юго-западе Москвы неизвестный пытался попасть в закрытое на самоизоляцию МФЦ, предварительно разбив окно и вырвав входную дверь.