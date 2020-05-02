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В Москве неизвестный вырвал входную дверь, чтобы попасть в МФЦ

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве неизвестный вырвал входную дверь, чтобы попасть в МФЦ
фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел на юго-западе Москвы в центре госуслуг района Зюзино. Неизвестный мужчина пытался попасть в закрытое на самоизоляцию здание, предварительно разбив окно и вырвав входную дверь.

«При этом он вел себя крайне агрессивно: разбил стекло и вырвал входную дверь, после чего скрылся», - пояснили в пресс-службе центров госуслуг «Мои Документы».

В ведомстве добавили, что полиция организована проверку, направленную на выявление всех деталей происшествия.

Напомним, что с 30 марта до особого распоряжения мэра центры госуслуг ограничили прием посетителей. Попасть на прием можно по предварительной записи и только за оформлением отдельных актов гражданского состояния, для этого в каждом округе открыты дежурные центры.

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