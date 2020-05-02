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Видео: на Украине рухнул фонтан после того, как на него взобралась девушка

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Видео: на Украине рухнул фонтан после того, как на него взобралась девушка
фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в городе Боярка в Киевской области Украины с девушкой и разрушенным фонтаном. Отмечается, что местная жительница хотела сделать «эффектное» селфи со своей младшей сестрой и сломала конструкцию.

Согласно источнику, 20-летняя девушка забралась на фонтан возле городского ЗАГСа с ребенком на плечах. В результате конструкция не выдержала такого «давления» и рухнула вместе с ними.

Сумма ущерба составила почти в 100 тысяч рублей, по факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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