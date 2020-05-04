Главный внештатный эпидемиолог Минздрава назвал главные пути заражения COVID-19 в РФ

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4 мая 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixels.com

Академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал пути распространения новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса - идет местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции», - пояснил он.

Брико отметил, что сейчас уже сложно выявить всех инфицированных людей. По его словам, «коварство» вируса в том, что его инкубационный период составляет около 20 дней. Он напомнил, что сначала велась работа по предупреждению завозных случаев.

Эксперт считает, что основными путями заражения являются тесные контакты, например, внутри семьи или в общественных местах. Кроме того, риск получить инфекцию увеличивается в медицинских организациях, в домах престарелых, воинских учреждениях и других подобных организациях.

«Своевременно принятые карантинные меры привели к тому, что из Китая у нас практически не было завозов инфекции. Больше всего инфицированных прибыло к нам из европейских стран. Вместе с тем до сих пор возвращаются застрявшие за границей туристы и решившие вернуться на Родину соотечественники», - высказал он.

Глава Роспотребнадзора объяснила, возможно ли прекратить циркуляцию коронавируса.