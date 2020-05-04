Иммунолог объяснил, можно ли победить коронавирус при помощи вакцины от полиомиелита

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4 мая 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixabay.com

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков оценил эффективность полиомиелитной вакцины при лечении коронавируса. Есть мнение, что она способна побороть новую инфекцию, сообщает kp.ru.

«Конечно, живая вакцина, что БЦЖ от туберкулеза, что против полиомиелита, определенным образом стимулирует, подстегивает врожденный иммунитет … пока нет доказательств, что изменения, происходящие с нашей иммунной системой после введения вакцины, могут защитить от заражения коронавирусом SARS-COV-2 или обеспечить более легкое течение заболевания COVID-19», - высказал он.

Крючков отметил, что при массовой вакцинации необходимо учитывать безопасность, эффективность и экономическую оправданность. По его словам, вакцина от полиомиелита практически не вызывает осложнений, да и с «экономической точки зрения тоже все неплохо», а вот эффективность вызывает сомнения.

«Нет никаких данных, как именно будет реагировать наш организм на повторное введение живой вакцины … Однако надежда на то, что такая вакцина может сработать, повышая общий неспецифический иммунитет, есть», - пояснил он, отметив, что можно набрать группу добровольцев с «передовой» и провести ряд исследований.