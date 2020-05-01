Вакцина от коронавируса уже давно существует?

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1 мая 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В начале XX века полиомиелит стал одной из самых страшных детских болезней. Сейчас он истреблен в США и России, а когда-то имел пандемический масштаб, вызывая панический страх многих родителей.

По мнению политического обозревателя и аналитика Юлии Латыниной, «живая» полиомиелитная вакцина, которой привиты миллиарды человек во всем мире, может являться тем средством, которое повышает естественный иммунитет организма на несколько недель, радикально снижая вероятность заражения COVID-19.

Полиомиелит - это высокозаразная болезнь, поражавшая в основном детей, которую вызывает полиовирус. Лечения от него не существует. В середине XX века американский вирусолог Альберт Сейбин создал «живую» вакцину (ОПВ), которой впоследствии стали прививать и советских детей.

«Живые» вакцины стимулируют врожденную иммунную систему и защищают не только от той болезни, против которой они направлены, но и дают кратковременное усиление иммунитета, переводя весь организм в защитный режим и заставляя его вырабатывать белки, подавляющие размножение любого вируса.

«Это та самая полиомиелитная вакцина, которая долго применялась во всем мире, а в развивающихся странах применяется до сих пор. Кроме того, что она защищает от полиомиелита, но и снижает на 30% детскую смертность от других инфекций в развивающихся странах. Когда ОПВ применяли в Европе, смертность, разумеется, не снижалась (нечему снижаться было), зато снижалась частота обращений к врачу», - сообщает Юлия Латынина.

С началом эпидемии COVID-19 вирусологи Роберт Галло, известный как открыватель ВИЧ, и Константин Чумаков предложили использовать ОПВ в качестве «промежуточной» вакцины. Суть предложения проста. Организм может существовать в нормальном режиме, а может переходить в режим защитный, почувствовав наличие вируса, и «живая» вакцина от полиомиелита запускает этот процесс. В организме начинает вырабатываться интерферон, который разносится по организму и запускает каскады, активирующие работу генов, направляющих производство противовирусных белков.

По мнению Юлии Латыниной, «ОПВ, вовремя примененная, поможет защитить на несколько недель хотя бы самую уязвимую и самую важную в борьбе против коронавируса группу - то есть врачей». Она отмечает, что стоимость дозы этой вакцины составляет всего лишь 10 центов.