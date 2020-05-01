Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Вакцина от коронавируса уже давно существует?

, 22:17 [ «Аргументы Недели», ]

Вакцина от коронавируса уже давно существует?
фото: соцсети
В начале XX века полиомиелит стал одной из самых страшных детских болезней. Сейчас он истреблен в США и России, а когда-то имел пандемический масштаб, вызывая панический страх многих родителей.
 
По мнению политического обозревателя и аналитика Юлии Латыниной, «живая» полиомиелитная вакцина, которой привиты миллиарды человек во всем мире, может являться тем средством, которое повышает естественный иммунитет организма на несколько недель, радикально снижая вероятность заражения COVID-19.
 
Полиомиелит - это высокозаразная болезнь, поражавшая в основном детей, которую вызывает полиовирус. Лечения от него не существует. В середине XX века американский вирусолог Альберт Сейбин создал «живую» вакцину (ОПВ), которой впоследствии стали прививать и советских детей.
 
«Живые» вакцины стимулируют врожденную иммунную систему и защищают не только от той болезни, против которой они направлены, но и дают кратковременное усиление иммунитета, переводя весь организм в защитный режим и заставляя его вырабатывать белки, подавляющие размножение любого вируса. 
 
«Это та самая полиомиелитная вакцина, которая долго применялась во всем мире, а в развивающихся странах применяется до сих пор. Кроме того, что она защищает от полиомиелита, но и снижает на 30% детскую смертность от других инфекций в развивающихся странах. Когда ОПВ применяли в Европе, смертность, разумеется, не снижалась (нечему снижаться было), зато снижалась частота обращений к врачу», - сообщает Юлия Латынина.
 
С началом эпидемии COVID-19 вирусологи  Роберт Галло, известный как открыватель ВИЧ, и Константин Чумаков предложили использовать ОПВ в качестве «промежуточной» вакцины. Суть предложения проста. Организм может существовать в нормальном режиме, а может переходить в режим защитный, почувствовав наличие вируса, и «живая» вакцина от полиомиелита запускает этот процесс. В организме начинает вырабатываться интерферон, который разносится по организму и запускает каскады, активирующие работу генов, направляющих производство противовирусных белков.  
 
По мнению Юлии Латыниной, «ОПВ, вовремя примененная, поможет защитить на несколько недель хотя бы самую уязвимую и самую важную в борьбе против коронавируса группу - то есть врачей». Она отмечает, что стоимость дозы этой вакцины составляет всего лишь 10 центов.
 

Здоровье

СМИ: в США создали тест, способный выявлять носителя COVID-19 до его «заразности»

СМИ: в США создали тест, способный выявлять носителя COVID-19 до его «заразности»

Издание The Guardian сообщило, что ученые, работающие на вооруженные силы США, создали новый тест на наличие коронавируса, который якобы может выявить носителя инфекции до того, как он станет заразным.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью