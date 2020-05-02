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Доктор Комаровский назвал главный принцип использования санитайзера

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский назвал главный принцип использования санитайзера
Фото: pixabay.com

Телеведущий и врач Евгений Комаровский объяснил россиянам, зачем использовать санитайзеры и как это правильно делать. Он подчеркнул, что дезинфекция нужна не для того, чтобы на поверхности не осталось вируса.

Эксперт отметил, что санитайзер в первую очередь убивает коронавирус на руках – в этом его основная задача. Комаровский рассказал, что если в магазине обработать ручку тележки, то там все равно останутся плохо дезинфицированные зоны. «Когда вы обрабатываете все-таки руку, то этот эффект сохраняется намного дольше», - добавил он.

Доктор Комаров заявил, что самое главное при дезинфекции – обработка рук после прикосновения к потенциально опасным предметам.

АБ

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