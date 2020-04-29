Академик РАН объяснил, когда резкий прирост зараженных прекратится в Москве

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29 апреля 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев назвал сроки выхода Москвы на плато заболеваемости коронавирусом нового типа. По его словам, пик - это не всегда «ровная линеечка».

«Это может быть зубчатая, может колебаться. По одному дню судить сложно … Всегда бы хорошо, чтобы была первая цифра, показывающая, сколько было сделано тестов. От этого очень многое зависит. Мы же не знаем, вдруг вчера где-то были перебои с тест-системами или еще что-то», - пояснил он.

Зверев считает, что необходимо понаблюдать за статистикой еще «хотя бы пару дней» - тогда можно будет сделать какие-то выводы о ситуации с распространением коронавируса. По его словам, если в течение недели стабильные цифры сохранятся, то подъема ожидать не стоит. Зверев призвал обращать внимание на реальное количество больных, «не инфицированных, а тех, кто находится в клиниках в тяжелом состоянии».

«Вы помните, в самом начале количество пациентов буквально удваивалось и даже утраивалось … Надо подождать до конца этой недели, тогда мы убедимся, что мы действительно вышли на это плато», - заключил он.

Ранее группа британских ученых заявила о новом эффективном средстве против коронавируса нового типа.