Российский профессор назвал новый вероятный путь заражения коронавирусом COVID-19

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23 апреля 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Дезинфекция, Sergei Mikhailichenko / globallookpress.com

Михаил Костинов, профессор из НИИ им. И.И. Мечникова, назвал новый возможный способ распространения коронавируса COVID-19. По данному вопросу исследователь высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Как предположил Костинов, коронавирусом можно заразиться через вентиляцию в многоквартирных домах.

По словам ученого, на данный момент гипотеза о том, что COVID-19 может распространяться подобным образом, официально не подтверждена. При этом, как пишет взявшее интервью у Михаила Костинова издание URA.RU, специалисты рекомендуют находящимся в самоизоляции людям закрывать вентиляцию.

Ранее в четверг сообщалось, что России предрекли возможный «взрыв эпидемии» коронавируса из-за сокрытия ситуации с COVID-19 среди медицинского персонала.