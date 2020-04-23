В Москве разработали тестовую методику лечения COVID-19: «Процедуру можно сравнить с посещением сауны»

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что российские ученые испытывают новую методику лечения коронавирусной инфекции в НИИ скорой помощи Склифосовского. Об этом стало известно в четверг, 23 апреля.
“Отечественный аппарат для терапии с помощью гелия ... Технология является экспериментальной. Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счёт увеличения кровотока в лёгких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры”, - пояснили в ведомстве.
Кроме того, гелий может предотвращать кислородное голодание, что способствует ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом, считают эксперты. Также он улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, а ее нарушение - одна из основных причин смертности от новой инфекции.
Отмечается, что при такой температуре активность вируса уменьшится, но пациент не будет испытывать дискомфорта. В Депздраве сравнили ощущения от терапии с походом в сауну.
“Разработка уже вызвала большой интерес в 10 странах: США, Франции и других странах Европы”, - уточнили они.
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