Ученые выяснили, эффективен ли «Арбидол» при лечении коронавируса

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23 апреля 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MED

Фото: pixabay.com

Группа китайских ученных проверила эффективность "Арбидола", а также комбинации лекарств лопинавира и ритонавира при лечении коронавируса нового типа. Отмечается, что они находятся в списке Национальной комиссии по здравоохранению КНР как потенциальные средства от COVID-19.

Эксперты попросили 34 добровольцев принимать комбинацию лопинавир/ритонавир, 35 - "Арбидол", а 17 заболевших не проходили какой-либо терапии. Однако заболевание у всех пациентов проходило практически одинаково, в том числе по снижению температуры, прекращению кашля и улучшению результатов КТ грудной клетки.

Кроме того, ученые сделали вывод, что "Арбидол" и комбинации лекарств лопинавира и ритонавира не обладает существенной эффективностью при лечении новой инфекции. Известно, что в эксперименте приняли участие 86 пациентов с легкой и средней формами заболевания.

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