В Белгородском онкодиспансере 32 человека заболели коронавирусом

В Белгородском онкологическом диспансере число заболевших коронавирусом выросло с 27 до 32 человек. Об этом сообщило правительство региона.
Известно: среди зараженных - 9 медицинских работников. Ранее сообщалось, что состояние одного из врачей оценивалось как тяжелое. Сейчас ему стало лучше.
Ещё два медика, четыре медсестры и две санитарки диспансера находятся на карантине в отделении и переносят болезнь в легкой форме.
Ранее в Петербурге все 10 сотрудников нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.