В Белгородском онкодиспансере 32 человека заболели коронавирусом

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22 апреля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Белгородском онкологическом диспансере число заболевших коронавирусом выросло с 27 до 32 человек. Об этом сообщило правительство региона.

Известно: среди зараженных - 9 медицинских работников. Ранее сообщалось, что состояние одного из врачей оценивалось как тяжелое. Сейчас ему стало лучше.

Ещё два медика, четыре медсестры и две санитарки диспансера находятся на карантине в отделении и переносят болезнь в легкой форме.

Ранее в Петербурге все 10 сотрудников нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.