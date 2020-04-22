Все 10 сотрудников нейроортопедического отделения НИИ имени Вредена в Петербурге заразились коронавирусом

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22 апреля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка.ру

фото: pixabay.com

В Петербурге все 10 сотрудников нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Информацию о заражении медиков подтвердил заведующий отделением, президент Ассоциации хирургов-вертебрологов России, профессор Дмитрий Пташников.

Пташников тоже болен. Тест на коронавирус у него показал положительный результат.

"В нашем отделении 32 пациента и 10 пациентов-сотрудников. Да, вы не ослышались: все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония, и еще пневмония у 12 пациентов. Двоих пришлось перевести в связи с сопутствующей тяжелой патологией в специализированные стационары", - сообщил завотделением.

Про себя он рассказал, что у него положительный COVID, несколько дней температурил. К счастью, обошлось без пневмонии. "На сегодняшний день состояние, вроде, приличное", - уточнил Пташников.

Врач отметил, что, к сожалению, никакие средства защиты не сработали, даже самые современные, так как медики закрыты в одном помещении с больными.

Ранее СМИ писали, что в НИИ им. Вредена больные лечат больных. Из 113 врачей более половины сдали положительный анализ на COVID-19, пациенты лежат с пневмонией, медсестры ложатся под капельницы.