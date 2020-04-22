В Ульяновской области коронавирус выявлен еще у 32 человек

В Ульяновской области коронавирусная инфекция выявлена еще у 32 жителей. Об этом сообщают в областном управлении Роспотребнадзора.
Известно, что один из новых заболевших заразился после поездки в Москву, остальные – при контакте друзьями или членами семьи, у которых ранее диагностировали коронавирус. Сейчас за пациентами установлено медицинское наблюдение, берутся анализы на наличие вируса.
Всего на территории области в настоящее время зарегистрировано 228 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Ранее в Нижегородской области скончался седьмой заболевший коронавирусом нового типа.