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В Ульяновской области коронавирус выявлен еще у 32 человек

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Ульяновской области коронавирус выявлен еще у 32 человек
pixabay.com

В Ульяновской области коронавирусная инфекция выявлена еще у 32 жителей. Об этом сообщают в областном управлении Роспотребнадзора.

Известно, что один из новых заболевших заразился после поездки в Москву, остальные – при контакте друзьями или членами семьи, у которых  ранее диагностировали коронавирус. Сейчас за пациентами установлено медицинское наблюдение, берутся анализы на наличие вируса.

Всего на территории области в настоящее время зарегистрировано 228 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Ранее в Нижегородской области скончался седьмой заболевший коронавирусом нового типа. 

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