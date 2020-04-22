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В Нижегородской области скончался седьмой пациент с COVID-19

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Нижегородской области скончался седьмой пациент с COVID-19
анализ крови, pixabay.com
В Нижегородской области скончался седьмой заболевший коронавирусом нового типа. Согласно последней информации заместителя губернатора региона Давида Мелик-Гусейнова, речь идет о мужчине 74 лет.
 
Ранее в регионе умерли шесть пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Седьмым скончавшимся стал пожилой мужчина, у которого были сопутствующие хронические заболевания. Мелик-Гусейнов уточнил, что врачи сделали все, что могли, однако заболевание оказалось сильнее. Смерть пациента наступила в стационаре.
 
К настоящему моменту в Нижегородской области зафиксировано 929 случаев заражения коронавирусом нового типа.
ЕТ

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