В Иране количество заболевших COVID-19 достигло 85 996

Аргументы Недели → В мире 13+

22 апреля 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вспышка коронавируса в Иране, Ahmad Halabisaz/Xinhua

Количество заболевших коронавирусом нового типа на территории Ирана к настоящему моменту достигло почти 86 тысяч. Об этом сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

За минувшие сутки в Иране было выявлено 1194 новых случая заражения COVID-19 , вследствие чего общее количество заболевших составило 85 996. За 24 часа коронавирусная инфекция унесла жизни 94 человек. С начала эпидемии от этого заболевания скончался 5 391 человек. На сегодняшний день в стране выздоровели 63 113 пациентов.