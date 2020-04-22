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В Иране количество заболевших COVID-19 достигло 85 996

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иране количество заболевших COVID-19 достигло 85 996
вспышка коронавируса в Иране, Ahmad Halabisaz/Xinhua
Количество заболевших коронавирусом нового типа на территории Ирана к настоящему моменту достигло почти 86 тысяч. Об этом сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
 
За минувшие сутки в Иране было выявлено 1194 новых случая заражения COVID-19, вследствие чего общее количество заболевших составило 85 996. За 24 часа коронавирусная инфекция унесла жизни 94 человек. С начала эпидемии от этого заболевания скончался 5 391 человек.
 
На сегодняшний день в стране выздоровели 63 113 пациентов.
ЕТ

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