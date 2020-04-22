В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших COVID-19

Судмедэксперты из Германии и Швейцарии рассказали о первых детальных результатах вскрытия пациентов, которые ранее скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа.

Судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель сообщил о вскрытии 65 умерших с диагнозом COVID-19 в период с 22 марта по 11 апреля. Все пациенты страдали от сопутствующих заболеваний, в частности, от повышенного кровяного давления, артериосклероза или болезней сердца. В 46 случаях были зафиксированы ранее перенесенные заболевания легких, 28 человек имели в анамнезе трансплантацию органов или какие-либо повреждения. Некоторые умершие страдали от ожирения, диабета, рака или деменции.