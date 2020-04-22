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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших COVID-19

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Süddeutsche Zeitung

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших COVID-19
микроскоп, pixabay.com
Судмедэксперты из Германии и Швейцарии рассказали о первых детальных результатах вскрытия пациентов, которые ранее скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа.
 
Судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель сообщил о вскрытии 65 умерших с диагнозом COVID-19 в период с 22 марта по 11 апреля. Все пациенты страдали от сопутствующих заболеваний, в частности, от повышенного кровяного давления, артериосклероза или болезней сердца. В 46 случаях были зафиксированы ранее перенесенные заболевания легких, 28 человек имели в анамнезе трансплантацию органов или какие-либо повреждения. Некоторые умершие страдали от ожирения, диабета, рака или деменции.
 
Руководивший вскрытиями профессор Александр Цанков отметил, что в ходе исследований специалисты увидели у некоторых скончавшихся серьезное нарушение микроциркуляции в легких. Это свидетельствует о том, что в какой-то момент процесс кислородного обмена перестал функционировать. По словам эксперта, пациенту с COVID-19 можно было дать максимально возможное количество кислорода, однако он не транспортировался дальше.
ЕТ

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