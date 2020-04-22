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Вакцину от COVID-19 в Германии испытают на 200 здоровых добровольцах

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вакцину от COVID-19 в Германии испытают на 200 здоровых добровольцах
шприц, pixabay.com
В среду, 22 апреля, стало известно, что в ФРГ в первой части испытания вакцины против коронавируса нового типа примут участие 200 добровольцев. Подчеркивается, что речь идет о здоровых людях.
 
Известно, что в испытании будут участвовать добровольцы в возрасте от 18 до 55 лет. Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха отмечает, что каждый участник эксперимента будет вакцинирован одним из нескольких слегка модифицированных вариантов препарата.
 
После отрезка времени, в ходе которого добровольцы будут находиться под наблюдением ученых, начнется вторая часть испытаний, в которых будут участвовать другие люди из тех же возрастных групп.
ЕТ

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