В Роспотребнадзоре назвали сроки достижения пика коронавируса в РФ

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20 апреля 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Советник директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Виктор Малеев назвал сроки достижения пика заражаемости коронавирусом нового типа в России.

«Если все будет благополучно, то мы пик получим в начале мая или даже раньше, а затем перейдем на плато», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Малеев отметил, что пик заболеваемости зависит от каждого человека. По его словам, если россияне перестанут соблюдать режим самоизоляции, то предполагаемые сроки могут сдвинуться.

Ранее в Минздраве предположили, когда россияне вернутся к «нормальной жизни», а врач-инфекционист назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России.

Кроме того, в Москве начали проверку в отношении полицейского, который ударил нарушителя самоизоляции.