Врач-инфекционист назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России

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16 апреля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев считает, что пик распространение новой коронавирусной инфекции в России придёт на летние месяцы. По его словам, число заболевших растёт с каждым днем.

«… большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были. И понятно, что, раз идет разгар, то каждый день количество заболевших будет больше. И к сожалению, количество умерших также будет нарастать», - высказал он.

По его словам, снижение начнется через 1,5 – 2 месяца после пиковой точки.

Кроме того, эксперты назвали ранние признаки тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID – 19.

Ранее экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала сроки пика и спада заболеваемости коронавирусом нового типа.