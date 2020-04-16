Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

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16 апреля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в России за минувшие сутки выявлено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Об этом стало известно в четверг, 16 апреля.

«Москва – 1370, Московская область – 467, Санкт-Петербург – 154, Нижегородская область – 65, Республика Ингушетия – 63, Красноярский край – 60, Тамбовская область – 50, Республика Дагестан – 49, Чувашская Республика – 47, Тульская область – 44, Республика Башкортостан – 42, по 41 - Мурманская область и Ростовская область, по 39 - Республика Коми и Ханты-Мансийский АО, Рязанская область – 38, Брянская область – 37, Тверская область – 34, Орловская область – 32, Ленинградская область – 32 …», - уточнили в ведомстве.

При этом менее 20 заболевших зафиксировано в Кабардино-Балкарии, Ульяновской области, Пермском крае, Адыгее, а также в Ивановской, Вологодской, Магаданской, Владимирской, Воронежской, Саратовской, Белгородской Астраханской, Костромской, Липецкой, Волгоградской, Новосибирской областях, Удмуртии, Забайкальском, Хабаровском, Камчатском краях и пр.

Однако по одному новому зараженному появилось в Карелии, Калмыкии, Хакасии, Архангельской, Курганской, Омской, Еврейской автономной областях.

На сегодняшний день ни одного случая не зарегистрировано в Республике Алтай.

Всего пр России 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах, из них 2304-выздоровели, 232-умерли.