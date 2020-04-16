Количество заболевших в России увеличилось почти на 3,5 тысячи

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16 апреля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В России за последние сутки количество заболевших коронавирусом COVID-19 увеличилось без малого на 3,5 тысячи человек. Общее число заболевших в стране достигло 27 938.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что за последние 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у жителей 78 регионов страны. Всего за сутки заболевание обнаружили у 3448 человек.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 27 938 случаев (+14,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах», - сообщили в штабе.

На сегодняшний день во всем мире известно более чем о 1,9 миллионах случаях заражения коронавирусом, 123 тысячи заболевших погибли.