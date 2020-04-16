Перечислены ранние признаки тяжелой формы нового коронавируса

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16 апреля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedRxiv

фото: pixabay.com

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID – 19.

Ученые отметили, что заболевание приобретает тяжелую форму, если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, а также низкий показатель насыщаемости крови кислородом (<88%).

Врачи заметили, что критического состояния чаще всего достигают люди с ожирением. Кроме того, риск перехода к тяжелой форме у них выше, чем у пациентов с болезнями сердца или легких, считают исследователи.

Ранее врач Чжен Ян назвал простой и доступный способ избежать осложнений при коронавирусе.