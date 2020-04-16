Врач рассказал, как избежать осложнений при коронавирусе

Американский врач Чжен Ян назвал простой и доступный способ избежать осложнений при коронавирусе. Специалист отметил, что от 20 до 40 процентов госпитализированных с COVID-19 страдают от дыхательной недостаточности.
Ученый рассказал, что физические упражнения способствуют выработке антиоксиданта EcSOD, который помогает избежать осложнений во время болезни. Врачи фиксируют его снижение у заразившихся. При этом стимулировать выработку EcSOD могут даже одиночные тренировки, отмечает Ян.
На сегодняшний день во всем мире известно более чем о 1,9 миллионах случаях заражения коронавирусом, 123 тысячи заболевших погибли.