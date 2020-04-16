Подросток призвал сверстников серьезнее относиться к коронавирусу

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16 апреля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Семнадцатилетний подросток, переболевший коронавирусом, обратился к своим сверстникам по всему миру. Он призвал ответственнее относиться к своему здоровью, поскольку от этого зависит здоровье и старших родственников.

Брэндон Фэй из Дублина рассказал, что сначала у него появились одышка и кашель, но он списал их на астму. Однако врачи диагностировали у подростка коронавирус и положили в больницу. Молодой человек признался, что не верил, что может заболеть.

«Обращаюсь к тинейджерам, которые ходят на ночевки к друзьям … и тусуются группами. Спросите себя, действительно ли это стоит того? Вы же распространяете вирус. Ладно, возможно, вы легко отделаетесь, но вы же можете заразить ваших родителей и бабушек с дедушками. Почему бы не подумать о них?» - заявил Фэй.