Как защитить себя от бессимптомных переносчиков коронавируса

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16 апреля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Согласно данным Роспотребнадзора, количество россиян, заразившихся коронавирусом и при этом болеющих без симптомов, составляет от 30 до 50 процентов в зависимости от региона.

Отмечается, что назвать точное количество тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме, можно лишь при проведении тестов. Таким образом, человек может ощущать себя полностью здоровым, но при этом быть опасным для окружающих, передаёт Радио Sputnik.

«Поэтому нужно рассчитывать в большей степени не на появление противовирусного препарата, хотя он активно ищется и появится. Сейчас самые действенные меры – карантин, когда никто ни с кем не общается, и никто никому не "дарит" вирус», - рассказал о мерах предосторожности эксперт Максим Гультяев.