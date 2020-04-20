В Минздраве предположили, когда россияне вернутся к «нормальной жизни»

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20 апреля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

фото: pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что распространение коронавирусной инфекции на территории страны пойдет на спад к лету. По его словам, все зависит от методов лечения, которые будут доступны на тот момент.

«Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Безусловно, всем хочется, и не меньше - медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать», - пояснил он.

Мурашко отметил, что сейчас в борьбе с коронавирусом активно помогает хорошая диагностическая база и развитая стационарная медпомощь.

При этом президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии еще впереди.

Ранее доктор медицинских наук Игорь Степанян назвал главный способ защиты от новой инфекции.