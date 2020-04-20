В Москве начали проверку после того, как полицейский ударил нарушителя самоизоляции

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20 апреля 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В ОНК Москвы сообщили, что организована проверка в отношении полицейского, который ударил при задержании нарушившего самоизоляцию мужчину. Однако местного жители привлекли к административной ответственности за несоблюдение режима.

«Члены ОНК посетили сегодня с проверкой ОВД «Бирюлёво Восточное» … В отделе нам сообщили, что мужчина — местный житель — привлечён к административной ответственности за неповиновение требованию сотрудника полиции и нарушение режима самоизоляции, в отношении действий полицейского проводится служебная проверка», - пояснили в комиссии.

При этом в полиции отказались раскрыть личность мужчины, в отношении которого применялась физическая сила. Есть информация, что после задержания ему сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

СМИ сообщили, что 15 апреля на Бирюлёвской улице полицейский ударил мужчину, который распивал алкоголь на лавочке около подъезда в компании товарищей. У него не было документа, удостоверяющего личность, и он оказал сопротивление власти.

Ранее в Екатеринбурге больной коронавирусом совершил вооруженное нападение.