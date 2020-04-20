В Екатеринбурге зараженный коронавирусом мужчина совершил вооруженное нападение: не хотел в больницу

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20 апреля 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в Екатеринбурге во время госпитализации больного коронавирусом нового типа совершено вооруженное нападение на полицейского. Об этом стало известно в понедельник, 20 апреля.

«На законные требования проследовать в инфекционный бокс городской клинической больницы №40 гражданин среагировал крайне неадекватно, не желая ехать в клинику. Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать», - пояснил он.

По его словам, инцидент произошел 18 апреля днем в доме по улице Волгоградская в Ленинском районе. Горелых отметил, что полицейский помогал сотрудникам Роспотребнадзора в госпитализации местного жителя. Он добавил, что майор получил ранение предплечья, а нарушитель задержан.

В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», а это грозит лишением свободы до пяти лет.

Ранее в Депздраве Москвы назвали причину смерти, оставленной около подъезда сотрудниками «скорой» женщины.