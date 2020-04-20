В Депздраве Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда

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20 апреля 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Департамент здравоохранения объяснил, почему погибла оставленная на лавочке у своего подъезда сотрудниками скорой помощи москвичка с циррозом печени. Отмечается, что медики не смогли связаться с родственниками, попросили соседей за ней присмотреть, а сами уехали.

В ведомстве причиной смерти женщины у подъезда на Ботанической улице назвали острую сердечную недостаточность на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах из-за алкоголя. Кроме того, в пресс-службе добавили, что пациентке провели тест на коронавирус, результат был отрицательный. Тогда ее отвезли домой, где ее ждали социальные работники. Уточняется, что они вызвали «скорую», но врачи не успели спасти женщину.

Проводится проверка всех обстоятельство происшествия.

Ранее сообщалось, что ее госпитализировали 17 апреля, а уже 19 апреля привезли домой.